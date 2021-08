DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen 28 augustus 13.00 uur en 29 augustus 12.00 uur is aan de Möhlenweg, ter hoogte van de afslag naar de Wilden Weg, in Weener een auto bekrast. De auto, een grijze Mercedes, stond onder een carport. De wagen werd aan de passagierskant met een scherp voorwerp bekrast. De 50 jarige eigenaar is voor een bedrag van vier cijfers gedupeerd. Er is aangifte gedaan.

Meppen

Zaterdagnacht is bij het kantoor van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer ingebroken. Of en wat er buit is gemaakt is nog niet bekend.