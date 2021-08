Nieuw programma Theater De Klinker bekend

WINSCHOTEN – Op woensdag 1 september om 13.00 uur maakt Theater De Klinker het nieuwe programma voor seizoen 2021/2022 bekend. Hierin zijn veel grote namen te vinden maar ook prachtige kleine zaal producties. Het programma is te bekijken via de website www.indeklinker.nl.

De seizoenbrochure valt op 9 en 10 september bij het publiek op de mat.

“We hebben ontzettend veel zin om weer te beginnen” zegt programmeur Wybrich Kaastra. Het is haar eerste seizoen bij het theater, maar met jarenlange ervaring in de theaterbranche heeft ze alle vertrouwen in een mooi seizoen met een sterk programma. “We hebben echt voor ieder wat wils. Onbekend en nieuw talent staat op het toneel van de Rabozaal. Denk daarbij alleskunner aan Joost Spijkers die met zijn solovoorstelling ‘Spijkers II’ de Poelifinario voor de beste voorstelling in de categorie kleinkunst won en nu in Winschoten komt met het programma ‘Hotel Spijkers’. Of aan de cabaretières Maartje & Kine. Maar ook grote namen doen dit seizoen Winschoten aan, zoals Youp van ‘t Hek, Richard Groenendijk, Simone Kleinsma, Nick & Simon en George Baker.”

Natuurlijk wordt er ook aan de allerkleinsten gedacht. Zo komen onder andere Brandweerman Sam en Belle en het Beest naar De Klinker.

Op vrijdagavond 17 september vindt de seizoenspresentatie plaats, op deze avond wordt het programma op een leuke manier doorgenomen en zijn er verschillende previews te zien. Nadat de deuren zo lang gesloten zijn geweest, staan de medewerkers te trappelen om weer te beginnen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de geldende maatregelen en wordt er alles aan gedaan om een bezoek zo veilig mogelijk te maken. Naast de voorstellingen zijn er ook dagelijks films te zien in het cultuurhuis en daarmee kan het publiek van Winschoten en omgeving zich verheugen op gezellige avondjes uit.

Kaarten zijn vanaf vrijdag 3 september te koop voor vrienden van het theater, de zogenaamde Medeklinkers. De algemene verkoop start op vrijdag 10 september om 13.00 uur.

