Uitkomsten onderzoek vrijwilligers(werk) in Oldambt

OLDAMBT – Eind vorig jaar heeft de Hanzehogeschool Groningen onderzoek gedaan naar het vrijwilligers(werk) in Oldambt. In opdracht van de gemeente is hiervoor een vragenlijst gemaakt voor alle vrijwilligersorganisaties in Oldambt. De resultaten zijn nu bekend.





Belangrijkste uitkomsten

Een opvallende uitkomst is dat er in verhouding weinig vrouwelijke vrijwilligers actief zijn in Oldambt. Daarnaast gaven jongeren aan dat ze graag nieuwe dingen willen leren als ze vrijwilligerswerk doen. En dat ze meer betrokken willen worden bij het vrijwilligerswerk. Wat ook uit het onderzoek kwam, is dat 40% van de ondervraagden aangaf dat het een voordeel is als een vrijwilliger Gronings verstaat en/of spreekt. Een belangrijk leerpunt is dat vrijwilligers graag ondersteuning willen bij de administratie rondom het vrijwilligerswerk. Die rompslomp zorgt voor ergernis en onduidelijkheid. Een vrijwilligersloket zou hier een oplossing voor kunnen zijn. De gemeente gaat na de zomer in gesprek met Sociaal Werk Oldambt (SWO) over de uitkomsten van het onderzoek.

Vrijwilliger van de maand

Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat er meer aandacht mag zijn voor vrijwilligers(werk). Gert Engelkens, wethouder vrijwilligersbeleid, gaat daarom na de zomer elke maand een vrijwilliger bezoeken: “Ik kijk ernaar uit om de vrijwilligers in Oldambt nog vaker te ontmoeten en mijn waardering uit te spreken voor hun werk. En om met ze in gesprek te gaan over wat we als gemeente voor ze kunnen betekenen bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk.” Vrijwilligers uit Oldambt die een bezoek willen van de wethouder bij hun club, vereniging, organisatie of andere plek waar zij vrijwilligerswerk doen, kunnen zich opgeven via info@gemeente-oldambt.nl.

Terugloop in het aantal vrijwilligers

Gert Engelkens is blij met alle vrijwilligers: “Inwoners die zich belangeloos voor anderen inzetten zijn onmisbaar voor onze samenleving. Vrijwilligers en actieve inwoners dragen bij aan de sociale verbinding in onze wijken, buurten, dorpen en stad. Terecht dat vrijwilligers het cement van de Oldambtster samenleving worden genoemd. Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, zou heel Oldambt ontwricht raken.” Toch zijn er in Nederland steeds minder vrijwilligers. Dat ziet Engelkens ook: “Dat komt door de vergrijzing. En het is lastig om jonge mensen enthousiast te krijgen voor het doen van vrijwilligerswerk. Met dit onderzoek wilden we daar meer inzicht in krijgen om meer mensen enthousiast te krijgen om vrijwilligerswerk te gaan doen.”

