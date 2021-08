DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

In de nacht van zondag op maandag is aan de Georgstraße in Haren een langs de kant van de weg geparkeerde witte VW Golf aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De schade wordt op 350 euro geschat.

Sögel

Gistermiddag is de brandweer van Sögel om twee uur gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Kurfürstenstraße in Sögel. In de keuken was sprake van vlam in de pan. De bewoonster wist het vuur zelf te doven. Ze raakte daarbij niet gewond. De brandweer voerde nacontrole uit. De schade wordt op 3.000 euro geschat.

Vorige week dinsdag heeft de bestuurder van een witte Mitsubishi tussen Werpeloh en Sögel het verkeer in gevaar gebracht. Tussen 21.30 en 21.45 uur was hij eerst bij een zwarte Audi aan het bumperkleven, om vervolgens deze, ondanks dat er tegemoetkomend verkeer was, in te halen. Daarna remde hij zo hard, dat beide auto’s nagenoeg tot stilstand kwamen. De politie is op zoek naar de bestuurder van deze Mitsubishi.

Papenburg

Zondagnacht is van een aan de Splitting links in Papenburg geparkeerde Mercedes een van de ramen ingeslagen. Uit de auto werd een gering bedrag aan contant geld en een zaklamp gestolen. De politie zoekt getuigen van de inbraak.

Meppen

Tussen vrijdag en maandag is bij een kantoor van een verzekeringsagent aan de Schullendamm in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een deur, maar slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 50 euro.

Zaterdagmiddag is tussen twee en vijf uur op de parkeerplaats aan de “Am Probst-Busch” in Meppen een Ford C-Max aangereden. De politie is op zoek naar de veroorzaker.