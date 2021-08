Peloton Terug naar Westerbork samen met burgemeester Sloots op weg naar Westerbork.

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 31 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | IN HET WEEKEND EEN STUK WARMER

Zo aan het einde van de maand is de zon er vandaag goed bij, want de meeste wolkenvelden zijn op zee te vinden. Dus we hebben af en toe wel wat bewolking en er zijn ook stapelwolken, maar de zon heeft het meestal voor het zeggen. Daarbij is er een zwakke tot matige noordenwind met windkracht 2 tot 4, de maximumtemperatuur is zo’n 21 graden.

Morgen begint er een nieuwe maand en dat gaat ook met zonnige perioden en soms veel wolkenvelden. Vannacht koelt het bij weinig wind af tot ongeveer 11 graden en mogelijk is er wat nevel of mist. Maar morgenmiddag wordt het 22 of 23 graden, bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Donderdag en vrijdag is er niet veel verandering met zonnige perioden maar af en toe ook veel bewolking. Het blijft overwegend droog en de maxima liggen dan rond 20 graden, de minima rond 11 graden. In het weekend is het vrij zonnig en dan kan het zowaar 22 tot 25 graden worden.