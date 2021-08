Ruim vijfhonderd wandelaars bij eerste dag van de Avondvierdaagse in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Ruim vijfhonderd wandelaars gingen maandag van start op de eerste dag van de Avondvierdaagse in Vlagtwedde



Het was voor de ruim vijfhonderd deelnemers aan de tocht genieten van de mooie route en het mooie weer.

De organisatoren van de wandeltocht, die in het voorjaar niet door kon gaan, waren blij dat er zoveel mensen meededen aan de tocht.

Er kon worden gekozen voor de 5 en 10 kilometer tochten, deze gingen vanavond richting Terwupping, de 10 km wandelaars gingen rond het prachtig natuurgebied.

Om te voorkomen dat er teveel mensen in één keer bij de start stonden had de organisatie de scholen een starttijd mee gegeven, dit werkte voortreffelijk.

Foto’s: Geert Smit

