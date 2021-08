Studenten fietsen van Auschwitz naar Westerbork via Vlagtwedde en Onstwedde

VLAGTWEDDE / WESTERBORK – Zeventig studenten fietsen via Vlagtwedde en Onstwedde van Auschwitz naar Westerbork.



Op 18 augustus 2021 vertrokken 70 studenten uit Nederland, Duitsland en Polen voor een fietstocht vanuit Auschwitz naar het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daarmee willen zij 75 (+1) jaar Vrede en Vrijheid herdenken.

De tocht was oorspronkelijk gepland voor 2020, maar kon door de COVID-19 pandemie niet doorgaan.

Nu dus alsnog. Na zo’n 1320 km, waarvan 850 op de fiets, komen ze

dinsdagmorgen tegen half negen bij Bourtange over de grens om via Vlagtwedde en Onstwedde naar Stadskanaal te rijden.



Burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal zal zich dan bij de groep aansluiten om dan tegen elf uur in Kamp Westerbork aan te komen.

Maandag bezocht de groep de Gedenkstätte Esterwegen, waar ze een rondleiding over het voormalig concentratiekamp kregen van o.a. Ali Noorlag uit Vlagtwedde, zij werkt in het kamp en geeft daar rondleidingen en doet onderzoek.

Ook Gretha Boels, een fanatiek wielrenster uit Onstwedde, maakt als begeleider deel uit van de groep.

Zij vertelde dat de tocht en de bezoeken aan de kampen als Auschwitz en Birkenau erg veel indruk op haar en de studenten heeft gemaakt.

De groep is nagenoeg compleet, een enkeling is door een blessure uitgeschakeld maar gaat gewoon in de volgkaravaan mee naar Westerbork.