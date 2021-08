Zes natuurfeestjes in Groningen tijdens Fête de la Nature

PROVINCIE GRONINGEN – Nederland viert komend weekend de natuur. Op allerlei plekken in het land worden tijdens de achtste editie van Fête de la Nature kleinschalige natuurfeestjes gehouden. In de provincie Groningen worden zes verschillende feestjes georganiseerd.

Wie zin heeft kan onder andere naar een kinderfestival, meedoen met een schooltuinbarbecue of op een vleermuizenexcursie. “We zijn heel blij dat we de natuur wel kunnen vieren, waar veel andere evenementen door corona helaas niet door kunnen gaan”, vertelt Alina Salomon van IVN Natuureducatie. “Want juist de natuur heeft veel mensen het afgelopen jaar op de been gehouden.”

IVN, dit jaar winnaar van de Prins Bernhard Cultuurprijs, heeft de afgelopen maanden natuurliefhebbers weer opgeroepen om op 3, 4 en 5 september een eigen natuurfeestje te organiseren. En daar is opnieuw massaal gehoor aan gegeven. Zo is Fête de la Nature een grassroots natuurfestival, wat inhoudt dat er niet één organisator van het festival is maar dat iedereen zelf een activiteit kan organiseren. Inmiddels staan er op de website van Fête al meer dan honderdvijftig natuurfeestjes vermeld, variërend van een oogstfeest tot theater in de natuur.

“Het afgelopen jaar is er steeds meer waardering gekomen voor de natuur. We zijn dan ook blij dat zoveel mensen zich inzetten om de natuur door middel van een feestje meer podium te geven, bij jong en oud”, zegt Salomon. “Dat is uiteindelijk ons doel: zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier in contact brengen met de natuur in al haar diversiteit.”

Een overzicht van alle activiteiten van alle activiteiten van Fête de la Nature is te vinden op www.fetedelanature.nl.

Ingezonden