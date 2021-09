Burgemeester Jaap Velema: De Grenshof niet in beeld voor huisvesting statushouders

BELLINGWOLDE – Volgens burgemeester Jaap Velema is De Grenshof in Bellingwolde niet in beeld voor de opvang van statushouders.

Tijdens de commissievergadering van de Gemeente Westerwolde gaf burgemeester Jaap Velema, na vragen die werden gesteld door de heer Kriek van GroenLinks Westerwolde, aan dat het voormalige asielzoekerscentrum De Grenshof niet in beeld is voor opvang van asielzoekers en statushouders.

De Grenshof staat al een tijdje te koop. De vraagprijs is 550.000 euro. Op de website van de makelaar staat dat er inmiddels een optie op het pand en het terrein ligt.

Vorige week riep GroenLinks nog op het gebouw weer open te stellen voor de opvang van gevluchte Afghanen. Hiervan is geen sprake, bleek vanavond. Burgemeesters in de provincie Groningen zijn de afgelopen tijd in overleg met het COA en het Ministerie van Binnenlandse Zaken geweest. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit momenteel met 2.000 asielzoekers bomvol. Er komen momenteel veel asielzoekers uit Irak, Syrië en Turkije naar Ter Apel. Al deze mensen moeten geregistreerd worden, hun identiteit moet worden vastgesteld en ze moeten door mensen van de GGD worden onderzocht. Met name door personeelstekort bij de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) gaat dit niet zo snel als wenselijk is. Aan de problemen wordt gewerkt en men gaat er van uit dat de problemen binnen twee weken zijn opgelost, aldus de burgemeester.

Een derde van de bewoners van het aanmeldcentrum bestaat uit statushouders die wachten op huisvesting in Nederland. Een aantal woont er al meerdere jaren. Het vinden van huisvesting voor deze personen zorgt voor een betere doorstroom in het aanmeldcentrum. De Groninger burgemeesters gaan hierover deze maand nog twee keer in gesprek.

Volgens de burgemeester geeft het een scheef beeld ten opzichte van de statushouders als er opvangplekken specifiek voor Afghanen worden gecreëerd.