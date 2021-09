Burgemeester Klaas Sloots geeft het startsein voor de bouw van een nieuwe Mc Donalds

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 1 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST BEWOLKT | IN HET WEEKEND EEN STUK WARMER

Het is een overwegend bewolkte wonsdag met vanochtend wellicht een buitje met motregen, maar in de loop van de middag kan de zon soms beter doorbreken. Koud is het niet want de temperatuur komt tot rond de 20 graden, en er staat maar een zwakke tot matige noordwestenwind.

Vanavond zijn er tijdelijk meer opklaringen en vannacht neemt de bewolking juist weer toe. Maar morgen is er toch wat vaker zon dan vandaag. De temperatuur wint er een graadje bij en ook morgen is er maar een zwakke tot matige noordwestenwind.

Vrijdag draait de wind bij naar het noordoosten en in het weekend zelfs naar het oosten. Het wordt het daardoor vrij zonnig en de temperatuur zal gaan stijgen. Niet zozeer op de vrijdag. want dan is het nog maar 20 of 21 graden. Maar zaterdag is het 22 á 23 graden en zondag en begin volgende week is het ’s middags 24 of 25 graden. Een paar dagen met echt nazomerweer zit er dus wel in en de noordenwind zijn we dan een tijdje kwijt.