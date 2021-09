Groot horeca-event ‘Join The Family’ in Groningen

GRONINGEN – De lekkerste koffie zetten, cocktails shaken of dienbladlopen. Het kan allemaal tijdens het grootste horeca-event van het Noorden: ‘Join The Family!’ Tijdens het event, dat plaatsvindt op vrijdag 10 september van 13:00 uur tot 18:00 uur op de Grote Markt in Groningen, worden bezoekers warm gemaakt voor een baan in de horeca. Iedereen is welkom bij Join The Family! Werkzoekenden en belangstellenden kunnen voor meer informatie, vacatures en aanmelding terecht op www.jointhefamily.nu.



Laagdrempelig

Nu het grootste deel van de horeca weer open is en we mogen genieten van eten en drinken buiten de deur, staat de horecabranche te springen om personeel. Om het grote tekort aan personeel in de horeca een halt toe te roepen, hebben Kansrijk beroep/Werk in Zicht (de samenwerkingsorganisatie van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Noord), Noorderpoort, Koninklijke Horeca Nederland en horeca ondernemers aangesloten bij horecagroningen.nl de handen inéén geslagen. Daarbij doet de branche niet moeilijk, om in contact te komen met ondernemers is alleen interesse in een horecabaan al voldoende. Laagdrempeligheid is dan ook het sleutelwoord bij Join The Family!



Nieuwe baan

Er zijn rond de 100 vacatures beschikbaar bij meerdere werkgevers uit de regio. Werkzoekenden en belangstellenden kunnen direct met horeca-ondernemers uit de hele provincie kennismaken, vacatures bekijken, workshops en trainingen volgen en wellicht met een nieuwe baan op zak naar huis na de speciaal bij het event georganiseerde BaanBorrel. Ook kunnen bezoekers leuke prijzen winnen, zoals ‘Verlaat het terras zonder te betalen.’



Veiligheid

We willen dat iedereen zich veilig en welkom voelt. Daarom houden we ons tijdens het event aan de coronaregels.

