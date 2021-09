DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vanmorgen is om kwart over zes op de Am Vosseberg in Papenburg een aan de straatkant geparkeerde grijze Volvo aangereden. De veroorzaker, die in een witte bestelbus reed, is in de richting van de Gutshofstraße doorgereden. De schade wordt op 5.000 euro geschat.

Niederlangen

Gisteren is langs de Forstweg in Niederlangen een grote hoeveelheid gebruikte autobanden gedumpt. De politie vermoedt dat de banden er die ochtend om kwart over zes met een groene tractor met aanhanger naar toe zijn gebracht. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen. (Foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim)

Meppen

Tussen maandagavond zeven uur en dinsdagochtend elf uur is een poging tot inbraak gedaan bij een snackwagen. Deze stond aan de Esterfelder Stiege in Meppen geparkeerd. De daders slaagden er niet in de wagen binnen te komen. De aangerichte schade wordt op 100 euro geschat.

Weener

Maandag heeft de politie om 17.35 uur een 17 jarige bestuurder van een brommer aangehouden. De inwoner van Rheiderland reed met het voertuig op de Rheiderlandstraße in Weener. De politie werd door een getuige getipt. Hij werd bij de rotonde tussen de Vellager Straße und der Hauptstraße aangehouden. Er zat geen kentekenplaat op de brommer, het voertuig was niet verzekerd en de bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs. De jongen kreeg een rijontzegging. Hij was het daarmee niet eens en bedreigde de agenten. Daarop werd de brommer door de politie op slot gezet en de sleutel werd meegenomen naar het politiebureau waar proces-verbaal werd opgemaakt.

In de nacht van maandag op dinsdag is tussen twee uur en half drie geprobeerd de geldautomaat bij een bankfiliaal in het centrum van Weener open te breken. De daders deden een poging het display zo te manipuleren dat er geld uit de automaat kwam. Toen dat niet lukte gingen ze er vandoor. De aangerichte schade wordt op meer dan 1.000 euro geschat.