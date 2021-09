Nieuwe witte neushoornman in WILDLANDS

EMMEN – In de savannestal van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is vanmiddag een nieuwe neushoornman gearriveerd. Het gaat om de 19-jarige Limpopo, afkomstig uit Safaripark Beekse Bergen. WILDLANDS is verheugd met de komst van deze mannetjesneushoorn omdat hij belangrijk is voor het Europees fokprogramma (EEP) van de witte neushoorn. Het is de bedoeling dat hij in de toekomst voor nakomelingen gaat zorgen met de vrouwtjes Zahra en Elena. Een vrouwtje krijgt maar eens in de 3 – 4 jaar een jong na een draagtijd van 16 maanden.

De witte neushoorn wordt met uitsterven bedreigd, omdat stropers het voorzien hebben op hun hoorns, waaraan ten onrechte medicinale eigenschappen worden toegeschreven. WILDLANDS vindt het belangrijk aan het behoud van deze soort een bijdrage te leveren. Gus, de mannelijke neushoorn in WILDLANDS sinds 2016, ondernam wel diverse dekpogingen, maar zonder resultaat. Hij is eerder deze week verhuisd naar een Deens dierenpark. In WILDLANDS leven nu vier neushoorns; de net gearriveerde Limpopo, vruchtbare dames (en zussen) Zahra en Elena en de oudere dame Emily. Die laatste is niet meer in cyclus en maakt geen onderdeel meer uit van het EEP. De nieuwe man is een bewezen fokman: hij heeft al drie jongen. Een volwassen neushoornman weegt ongeveer 2000 kilo.

De verhuizing van Limpopo naar WILDLANDS verliep rustig en inmiddels staat hij op stal te eten. De komende weken zal hij bij de dames worden geïntroduceerd en kennismaken met de savanne van het park en de andere diersoorten daar.

