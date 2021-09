Antiek openluchtspel en spectaculaire hobbybeurs bij Siep & Co

OUDE PEKELA – Op dinsdagavond 14 september wordt in de nabijheid van de bekende plaggenhut van de stichting Siep & Co aan de H. Westerstraat te Oude Pekela een openlucht spel opgevoerd. Acteurs en actrices van de toneelgroep Palvu uit Oude Pekela zetten het stuk ‘vurige liefde in het veen’ in de schijnwerper.

In het spel wordt een heftige romance op de vroegere Wilde Plaats te Boven Pekela opgevoerd. Het theaterstuk speelt rond het jaar 1810. Destijds waren de Fransen de baas in wat nu Nederland heet. De Wilde Plaats zag er destijds heel anders uit dan nu. Woest en verlaten. Langs het Pekelder Diep was wel bewoning. Daar werd Dientje verliefd op Steven. Maar Laatstgenoemde werd ingeloot in het Franse leger en trok als soldaat mee naar verre landen. Dan verschijnt de in Pekela gestationeerde Franse sergeant Jean Roucou ten tonele. Hij ziet wat Dientje betreft en nu Steven is vertrokken zijn kans schoon………….



Vurige liefde wordt zoals gemeld op dinsdagavond 14 september voor de eerste keer gespeeld. Omdat corona nog steeds niet is verdwenen is rond de plaggenhut plaats voor slechts 40 personen. Afhankelijk van de belangstelling wordt het stuk wellicht twee keer achter elkaar opgevoerd. Om half 8 en rond half 9. Licht en geluid worden verzorgd door Anne Henk Ots. Henri Wierth, die het verhaal tot toneelopvoering heeft bewerkt en Trijnie Epping-Weits zijn de vertellers. De muzikale intermezzo’s worden gespeeld door violiste Ali Wierth en enkele collega’s. Bij erg grote toeloop wordt een tweede avond georganiseerd. De entree bedraagt 5 euro. Aanmelding, verplicht ivm corona, kan via de telefoonnummers 0597-646198 (Tillema) en 0597-612930 (Brans).

Op zondag 12 september organiseert Siep & Co een spectaculaire hobbybeurs. Spectaculair omdat het gratis toegankelijke evenement bol staat van de techniek. De beurs duurt van ’s morgens tien tot ’s middags 16 uur en vindt plaats in het grote ketelhuis van de stichting. Er komen rond de 20 hobbyisten, die in de morgenuren hun standplaatsen gaan inrichten. Op de beurs is veel bewegend materiaal te zien. Race auto’s, stock cars, mini- tractoren, shovels en kranen die zand verplaatsen, beweegbaar technisch lego, een stoomtrein in aanbouw op schaal, duikboten die onder water echt werken, op schaal na gebouwde boortorens, radiografisch bestuurbare schepen, eveneens gebouwd op schaal, miniatuur landbouwwerktuigen, antieke nog werkende radio’s, speciaal en zwaar radiografisch bestuurbaar transport, baggerschepen en een stoomtrein plus stoomtractor. Behalve volwassenen zijn uiteraard ook kinderen welkom. Medewerkers van Siep & Co staan klaar om personen die tevens belangstelling hebben voor de machines van de stichting rond te leiden.

Ingezonden