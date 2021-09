Elf monumenten in Westerwolde open tijdens Open Monumentendagen

WESTERWOLDE – Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 11 en zondag 12 september zijn elf monumenten in Westerwolde gratis opengesteld voor het publiek. Door dit bijzondere cultureel erfgoed toegankelijk te maken krijgen bezoekers de mogelijkheid om hun omgeving (opnieuw) te ontdekken.



De volgende monumenten in Westerwolde zijn op 11 en/of 12 september te bezoeken:

 Het Garnizoenskerkje in Oudeschans – zaterdag 10.00 tot 16.30 uur en zondag 11.00 tot 16.30 uur;

 De Magnuskerk in Bellingwolde – zaterdag 10.00 tot 16.00 uur;

 Veldkamp’s Meul’n in Bellingwolde – zaterdag 15.00 tot 17.00 uur en zondag 10.00 tot 15.00 uur;

 De Protestantse Kerk in Blijham- zaterdag 10.00 tot 16.00 uur;

 De Burcht in Wedde – zaterdag 10.30 tot 17.00 uur en zondag 12.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 11 september is het pas verschenen boek ‘Mythisch Groningen’ van Sander Blom in de Burcht te koop. De schrijver is zelf aanwezig om de boeken te signeren;

 Molen De Korenbloem in Vriescheloo – zaterdag en zondag 10.00 tot 16.00 uur;

 De Loosterkerk in Vriescheloo – zaterdag 10.00 tot 16.00 uur;

 Nieman’s Meul’n in Veelerveen – zondag 13.00 tot 16.00 uur;

 De Hervormde Kerk in Sellingen – zaterdag 10.30 tot 16.30 uur;

 Boerderijen aan de Borgerweg 1 in Ter Borg – zaterdag en zondag 10.00 tot 17.00 uur;

 De Schaapskooi in Ter Borg – zaterdag 10.00 tot 17.00 uur en zondag 13.00 tot 17.00 uur.



Meer informatie

De Open Monumentendagen in Westerwolde worden georganiseerd door het comité OMD Westerwolde. Vanwege corona is er dit jaar geen openingsavond en zijn er geen tentoonstellingen in de monumenten. De

deelname van de monumenten is afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus op dat moment. Actuele informatie over de monumenten en de openingstijden zijn te vinden op de landelijke website openmonumentendag.nl/comite/westerwolde en op facebook.com/OMD.Westerwolde.

