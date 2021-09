Gemeente Oldambt koopt panden Langestraat 81, 81a en 81b

WINSCHOTEN – In 2020 heeft de gemeente de St Lucas locatie aangekocht. Gezien de strategische ligging ten opzichte van het centrum, wil de gemeente deze locatie ontwikkelen en een verbinding maken van het terrein met de Langestraat. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente recent de panden Langestraat 81, 81a en 81b aangekocht. De herontwikkeling hangt nauw samen met het net vastgestelde programma Wonen 2021-2026 en de nog te ontwikkelen Detailhandelsvisie.





Denkrichting

De herontwikkeling van de St Lucas locatie biedt de mogelijkheid om De Klinker/Aldi/Jumbo en het stadspark te verbinden met de binnenstad, zodat er met de juiste invulling een samenhangend en toekomstbestendig geheel ontstaat.

In december werd al bekend dat een bestemming van wonen in combinatie met commerciële en maatschappelijke functies voor de St Lucas locatie het meest kansrijk is. Ook is toen de samenhang met het programma Wonen en de Detailhandelsvisie benadrukt.





Inwoners en ondernemers

Vorig jaar kwam de St Lucas locatie in het nieuws omdat door inwoners 140 ideeën van inwoners en ondernemers zijn verzameld. Deze ideeën zijn voorgelegd aan inwoners en ondernemers tijdens een inloopavond over de ontwikkelingen in het centrum. Hieruit bleek dat inwoners de plannen voor de locatie vooral zien in samenhang met de ontwikkelingen in de rest van de binnenstad. Precies die insteek wordt nu verder geconcretiseerd.

Daarnaast wordt er momenteel gesproken met omliggende belanghebbenden zoals het bestuur van de kerk die tegen het voormalig ziekenhuis aan ligt.





Doorbraak ter hoogte van Langestraat 81, 81a en 81b (voormalig Halfords)

Om de gewenste verbinding van het St Lucas terrein met het centrumgebied mogelijk te maken, ligt een doorbraak ter hoogte van de panden Langestraat 81, 81a en 81b voor de hand. Dit pand is door de gemeente onlangs aangekocht voor een bedrag van € 240.000,–. De aankoop wordt deels gefinancierd vanuit de regeling Vitale Kernen van de Regiodeal Oost-Groningen. Die regeling is bedoeld voor het versterken van de centra in onze regio door middel van gerichte investeringen die bijdragen aan een toekomstbestendig centrum. Er is op basis van gemeentelijke investeringen in het centrum van Winschoten een subsidieverzoek ingediend voor een totaalbedrag van € 370.000,–.

