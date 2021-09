Ploegen met oldtimer trekkers in Vlagtwedde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 2 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | VRIJ WARM WEEKEND

Er is vanochtend wat laaghangende bewolking, maar de zon is er plaatselijk ook al bij. En vanmiddag krijgen we allemaal wel zonnige perioden, al zijn er ook stapelwolken. Vanochtend is er maar weinig wind, vanmiddag en vanavond staat er een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest (windkracht 2 tot 3). De maximumtemperatuur is met 21 graden prima voor het begin van september.

Vanavond is het vrij rustig maar vannacht kunnen er mistbanken komen. Morgenochtend is er dan ook kans op wat nevel of laaghangende bewolking, voor de rest wordt het morgen een vrij zonnige dag met opnieuw een maximum rond 21 graden. De wind waait morgen uit het noorden tot noordoosten.

In het weekend is er een oostenwind en dat geeft vrij zonnig weer met ’s nachts en ’s ochtends kans op enkele mistbanken. Zaterdag wordt het zo’n 22 graden, zondag kan het 24 graden worden. En ook begin volgende week zijn er flinke zonnige perioden met maxima van 22 tot 25 graden.