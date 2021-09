Veenborg Welgelegen geopend tijdens Open Monumentendag 2021

SAPPEMEER – Op zaterdag 11 september a.s. kunnen belangstellenden van 10.00 tot 16.30 uur ter gelegenheid van Open Monumentendag een kijkje nemen in Veenborg Welgelegen, Vosholen 60 in Sappemeer. Open Monumentendag heeft dit jaar als thema: Mijn monument is jouw monument.

Welgelegen straalt als monument de macht en pracht uit van welgestelde burgers die zich toelegden op de vervening in deze regio. In 1655 verrees aan de westzijde van de hoofdvaart van de Borgercompagnie voor de administratie en het toezicht op de ontsluitingswerkzaamheden het compagniehuis Welgelegen.

Tijdens Open Monumentendag bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in deze eeuwenoude borg en kennis nemen van zijn rijke historie. Ruim vijftig jaar geleden kwam de borg in het bezit van de Odd Fellows die het restaureerden en het gebouw nog steeds thuisbasis hebben. Omdat de onderhoudskosten de draagkracht van de Odd Fellows te boven ging, is enkele jaren geleden het eigendom van borg en tuin overgedragen aan Het Groninger Landschap.

In de borg geven leden van de Odd Fellows tekst en uitleg over hun activiteiten. Odd Fellows richten zich als wereldwijde broederschap op harmonie tussen de volkeren in de diverse landen. De leden houden hun idealen vooral praktisch: op wat je persoonlijk kunt beïnvloeden in het dagelijkse leven en in de directe omgeving. Odd Fellows vinden dat we op aarde zijn om met onze talenten iets goeds te doen.

Ook is een bezoek aan de barokke tuin achter de borg zeker de moeite waard. Hier zullen vrijwilligers van Het Groninger Landschap uitleg geven over de historie van borg en tuin en de op handen zijnde tuinrenovatie.

Welgelegen behoort tot de oudste monumenten in de gemeente Midden-Groningen.

Ingezonden door Het Groninger Landschap