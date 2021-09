Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Wessinghuizen

WESSINGHUIZEN – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Sellingen, Ter Borg. Hieronder het verslag van Jan Bossen.

Vandaag (1 september) was de wandeling van WandelenWerkt in Wessinghuizen. De plek van samenkomst van vandaag was de Blauwe kunstkathedraal Artphy. Hier konden de wandelaars die zich, vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen vooraf hadden opgegeven, zich melden bij wandelcoach Eltjo Glazenburg. En vanaf 8.45 stond de koffie klaar. Voordat de eerste groep voor de 12 km. vertrok werden de wandelaars eerst welkom geheten door Jan Willem Kok van Artphy. Ook gaf hij uitleg over de huidige expositie met het thema “The Makeable Mind “. Het is een expositie van de kunstenaars Jan Robert Leegte, Evan Roth, Jacques Perconte en het duo Persijn Broersen/Margit Lukacs. Zij houden zich bezig met het verbeelden van het vervagen van het onderscheid tussen natuur en technologie. Tijdens de expositie is duidelijk de samenwerking tussen beeld en geluid waar te nemen. Verder gaf hij alvast uitleg over de twee komende activiteiten, zijnde een lezing op vrijdag 3 september en een avond van muziek en poëzie op vrijdag 10 september . Meer over de huidige expositie en over de komende activiteiten kunnen we zien op de website van Artphy www.artphy.nl



Na dit intro begonnen de groepen aan hun wandeling. Onze groep, de 12 km groep, trok over de Wester Esch richting Höfte. Daarna achter de Kiebaarg langs naar de Meulenpoale. Andere plekken die aangedaan werden waren: Sterenborg, Roege Baarg, Ter Wupping, over de Haverlandse brug richting Smeerling en weer terug naar Ter Wupping. Toen door het Ter Wupping bos richting Veele, en over de Wester Esch weer terug naar Artphy Wessinghuizen. Vlak voor aankomst kwamen we nog langs de plek waar de Mussel Aa en de Ruiten Aa samenkomen en verder gaan als de Westerwoldse Aa. In de buurt is een camping die naar dit gegeven is vernoemd. Camping “de Drie Aa’s”. Het was weer een prachtige wandeling. Er was een aantal wandelaars die voor het eerst in deze omgeving kwam. Een wereld ging voor hen open. En natuurlijk en zoals gebruikelijk stond na afloop van de wandeling voor de liefhebbers de soep weer te wachten.

Verslag gemaakt door: Jan Bossen

De foto’s vindt u HIER.

Ingezonden