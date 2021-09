Vierde Mooie Muur in Stadskanaal morgen klaar

STADSKANAAL – Als alles volgens plan verloopt is morgen de vierde Mooie Muur in Stadskanaal klaar.

De vierde Mooie Muur wordt beschilderd door het veelbelovend internationaal talent Kitsune Jolene (Jolien de Waele) uit Gent (België). Haar kleurrijke muurschilderingen zijn te bewonderen van Dubai tot Lissabon. Deze kunstenares staat dicht bij haar omgeving en dit is terug te zien in haar (roze) kunstwerken, waarin portretten van vrouwen, natuur en dieren centraal staan.



Jolien de Waele is de tweede internationale street artist die een gevel van een flat in Stadskanaal beschilderd. Vorige week ging ze van start met haar Mooie Muur op de derde flat, aan de zijde Europalaan. Als alles volgens plan verloopt is de muurschildering morgen klaar. Op het smalle gedeelte van de gevel komt nog een blad en een vogeltje.

Street Art Stadskanaal

De Mooie Muren zijn onderdeel van het grootse kunstproject Street Art Stadskanaal. De organisatie achter dit kunstproject is KunstwerkT Stadskanaal.”Dichterbij kunnen we kunst van deze grootte niet bij de mensen brengen”, aldus Harma de Roo één van de initiatiefnemers. Het project van KunstwerkT wordt breed gedragen door de ondernemers in Stadskanaal. KunstwerkT wordt namelijk gesteund met sponsoring en materialen. Zonder deze sponsoren is er geen Street Art.

Dit kunstproject vloeit direct voort uit het kunstproject in de sloopflat De Renne in 2020. Blikvanger van dat project was een 30 meter hoge muurschildering op één van de zijgevels.

Michel Velt beschilderde de eerste Mooie Muur aan de zijde van de Europalaan. De gevels van twee flats aan de zijde van de Utrechtselaan zijn beschilderd door Marcus Debie, samen met zijn vrouw én assistente Nancy Montforts en Case MaClaim (Andreas von Chrzanowski).\

Foto’s: Catharina Glazenburg