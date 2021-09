Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in september weer een breed scala aan activiteiten voor alle leeftijden. Hieronder vindt u een aantal, kijk op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

10 september, Nuis: Vleermuisavond bij de Coendersborg. Na een presentatie met beelden, gaan we op zoek naar levende exemplaren. 19.30 – 23.00 uur.

12 september, Termunten: Fietsen in het Eems-Dollard gebied 13.00 – 15.30 uur

Vanaf bezoekerscentrum Dollard fietsen we naar de kerk van Termunten, museumgemaal Kremer en de haven van Termunterzijl. Via de Groote Polder gaan we langs het kerkhofmonument Oterdum. Via Borgsweer en Woldendorp genieten we van het weidse landschap van o.a. de Carel Coenraadpolder. Langs de Dollarddijk, van waaraf we af en toe een blik kunnen werpen op het water, vogels en de kwelders, kunnen we bij de zeehondenkijkwand de rustende zeehonden zien liggen. Bij terugkomst kan in het bezoekerscentrum nagepraat worden onder het genot van koffie, thee, fris of een ijsje.

12 september, Midwolda: Slootjesexcursie in het Midwolderbos 13.30 – 15.30 uur

Gewapend met netjes, emmertjes en zoekkaarten, zoeken we een geschikte sloot op. Daar gaan we waterdiertjes vangen en bekijken. Er zijn heel veel soorten te vinden in de sloot. Met de zoekkaart erbij kunnen de diertjes op naam worden gebracht. In nieuwe leslokaal van Het Koetshuis gaan de beestjes onder de microscoop bekijken en nader bestuderen Vanwege de beperkte ruimte en Coronamaatregelen kunnen de meegekomen ouders of begeleiders niet mee in het leslokaal. Zij kunnen zich eventueel in de grote zaal van Het Koetshuis verpozen. De beperkte opgave voor 16 deelnemers geldt voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

