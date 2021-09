Getuigen gezocht van ernstig geweldsincident; verdachte aangehouden

GRONINGEN – Vanmorgen is op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident een man aangehouden. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Vanmorgen werden rond 04:30 in de Marmerstraat in Groningen een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige kind ernstig gewond aangetroffen. Vermoedelijk zijn zij het slachtoffer geworden van een geweldsincident. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd en wat het motief is geweest. De vrouw en het kind zijn naar het ziekenhuis gebracht voor medische zorg.

Kort na de melding werd in de omgeving een 41-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij dit geweldsincident. De man zit vast en zal worden verhoord.

De politie is een onderzoek gestart. Dat betekent dat de directe omgeving van de plaats delict is afgezet, hier wordt momenteel forensisch onderzoek gedaan. Ook zal er buurtonderzoek worden gedaan. De politie komt graag in contact met mensen die in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 september in deze omgeving iets hebben gezien of gehoord dat met deze zaak te maken kan hebben. Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen uit de omgeving die mogelijk camerabeelden hebben, bijvoorbeeld van een deurbelcamera. Ook als u andere informatie heeft die met deze zaak te maken kan hebben, vraagt de politie u om contact op te nemen met de recherchetiplijn op 0800 6070.