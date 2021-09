GlasDraad verwacht eerste woningen in de lente van 2022 te kunnen aansluiten

GEMEENTEN WESTERWOLDE, STADSKANAAL – GlasDraad heeft voldoende inschrijvingen binnen en is gestart met de voorbereidingen van de aanleg van glasvezelkabel in Westerwolde & Stadskanaal.





GlasDraad heeft een aannemer geselecteerd. Ze zijn druk in gesprek met over de contracten, specifieke afspraken en de planning. Naar verwachting wordt er snel gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. De komende maanden worden de volgende stappen doorlopen:

Het netwerkontwerp maken

De materialen in kaart brengen

De benodigde werknemers vaststellen

De bijzondere werkzaamheden bepalen, bijvoorbeeld de aanleg onder bruggen, het spoor en kanalen.

Gesprekken met de grondeigenaren (gemeente, waterschappen, provincie en dergelijke)

Nadat de bovenstaande werkzaamheden zijn uitgevoerd, starten ze met de fysieke werkzaamheden.



Schouwen

Om te bepalen wat de juiste locatie van de aansluiting is en hoe deze in uw huis komt, moet de aannemer bij u thuis langskomen (schouwen). U ontvangt hierover later meer informatie.



Tijdsbestek

De hele aanleg in het gebied zal ongeveer een jaar in beslag nemen. GlasDraad verwacht dat de eerste woningen rond de lente van 2022 kunnen profiteren van glasvezel.

Ingezonden