DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermiddag om half één is in een supermarkt aan de Neue Feldstraße in Weener een oudere inwoner van Rheiderland bestolen. Toen het slachtoffer zijn boodschappen aan de kassa wou betalen ontdekte hij dat zijn portemonnee uit zijn achterzak was gestolen.

Op 1 september is tussen acht uur ’s ochtends en vier uur ’s middags aan de Lange Straße in Weener een raam beschadigd. De politie vermoedt dat dit met een luchtdrukgeweer is gebeurd. In het buitenste gedeelte van de dubbele beglazing zit een stervormig gat van 4,5 centimeter. Een soortgelijke beschadiging is in december van het vorig jaar ook bij een woning aan de nabij gelegen Distelstraße vastgesteld. De politie doet onderzoek.

Papenburg

Gistermiddag is rond tien voor zes op de Splitting links in Papenburg een, vermoedelijk jonge, fietser tegen een geparkeerde blauwe Opel Mokka gereden. De auto liep daardoor beschadigingen aan de passagierszijde op. De politie is op zoek naar de jonge veroorzaker van de schade en eventuele getuigen.

Tussen 27 en 30 augustus is aan het Osterkanal in Papenburg een voertuig tegen een paal en een heg gereden. De bestuurder is doorgereden. De schade wordt op 400 euro geschat.

Gisteravond om half negen werden de brandweer van Papenburg Obenende, – Untenende en Aschendorf en de politie gealarmeerd voor een brand aan de Clemenswerthstraße in Papenburg. Daar stond bij een woning een garage in brand. De garage brandde volledig uit. Bij de brand raakte ook een deel van het dak van de woning beschadigd. De schade wordt op 80.000 euro geschat.

Tussen zondag en maandag zijn uit een kelder van een appartemencomplex aan de Zum Verlaat in Papenburg vier vierseizoenenbanden gestolen. De schade bedraagt 150 euro.

Meppen

Gistermorgen is tussen half acht en acht uur op de parkeerplaats van de BBS ( Berufsbildende Schule) aan de Nagelshof in Meppen een geparkeerde grijze VW Golf aangereden. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Börger

Gisteravond is rond zes uur op de Piusweg in Börger een agent aangereden. De agent stond op de rijbaan om een jongen op een scooter aan te houden. De jongen minderde kort vaart, om vervolgens er met volle snelheid vandoor te gaan. Hij reed recht op de agent af. Deze sprong opzij, maar werd nog net aan zijn knie door de scooter geraakt. De 15 jarige scooterrijder kwam ten val. Hij bleef ongedeerd. Er is proces-verbaal opgemaakt. Waarom de jongen er vandoor ging is niet bekend gemaakt. De agent zit voorlopig thuis.