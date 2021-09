Ommelander Ziekenhuis Groningen brengt zorgpartners uit de regio bij elkaar voor betere zorg

SCHEEMDA – Gisteravond bracht het Ommelander Ziekenhuis Groningen diverse zorgpartners uit de regio bij elkaar. Dit gebeurde in een inhoudelijke bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de zorgpartners (huisartsen, verloskundigen, specialisten ouderengeneeskunde en jeugdartsen) en een informele netwerkbijeenkomst waarbij de zorgpartners en nieuwe medische specialisten elkaar hebben leren kennen. Het belangrijkste doel:

Het verder verbeteren van de zorg aan de patiënt. De missie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is dan ook: Samen. De beste zorg. Dichtbij.



De bijeenkomsten vonden plaats in De Toekomst in Scheemda. Dit ligt op steenworp afstand van het ziekenhuis en de naam staat symbool voor de aanleiding van de bijeenkomst: samen naar de toekomst kijken en op volle kracht werken aan goede zorg.



Op volle kracht samenwerken aan goede zorg!

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen vervult een belangrijke rol in de regio; dagelijks werkt het ziekenhuis aan de best mogelijke zorg voor patiënten. Bas Wallis de Vries, lid Raad van Bestuur medische zaken: “Wij vinden het van groot belang dat wij niet alleen met onze patiënten, maar ook met al onze zorgpartners in de regio sterk in verbinding staan en blijven. Voorheen organiseerden we daarom jaarlijks een bijeenkomst voor alle huisartsen. De afgelopen 1,5 jaar konden de bijeenkomsten niet doorgaan vanwege COVID-19. Samen met al onze zorgpartners willen we nu weer naar de toekomst kijken en de zorg aan de patiënt verder verbeteren. Nieuw is de onlangs benoemde ketencoördinator Petra Wind die een belangrijke rol gaat spelen in het verstevigen van de contacten binnen de zorgketen”.



Hoe die toekomst eruit ziet, wordt mede bepaald door de samenwerking tussen de verschillende partners. Bas Wallis de Vries: “Door COVID-19 is meer dan ooit duidelijk geworden dat samenwerking cruciaal is tussen de verschillende schakels in de zorg. Wij zetten ons daar graag voor de volle honderd procent voor in”.



Roland Riemersma, is een van de huisartsen die aanwezig was bij de bijeenkomsten en waar het Ommelander Ziekenhuis Groningen mee samenwerkt. “Het was een ontspannen en informele bijeenkomst. Na elkaar zo lang niet live gezien te hebben, was er voldoende gespreksstof. Mijn ervaring is dat het belangrijk is een goede band op te bouwen en te onderhouden met specialisten zodat je elkaar makkelijk weet te vinden wanneer er vragen zijn over patiënten. Tenslotte draagt een goede samenwerking tussen huisartsen en specialisten bij aan de kwaliteit van zorg voor onze patiënten.”



Sander Jonges is huisarts in Winschoten en ervaart ook de meerwaarde van de bijeenkomsten: “Om goede zorg aan onze patiënten te bieden is het belangrijk dat je elkaar kent. Het maakt het gemakkelijker om over zaken te overleggen. Je weet wie je aan de lijn hebt. De continuïteit vind ik ook belangrijk, daarmee bedoel ik dat je regelmatig dezelfde specialisten spreekt.”

Ingezonden