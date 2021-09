Opname kerkdienst vanuit Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 3 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | VANAF ZONDAG WARMER

Er is vanochtend kans op mist en laaghangende bewolking maar er is ook al wat zon. Nu komt er uit het noorden langzaam meer bewolking maar dat lost ook op, en vanmiddag en vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door bewolkte perioden. Het wordt 20 of 21 graden en vanochtend is er weinig wind, vanmiddag is er een zwakke noordwestenwind.

Vannacht en morgenochtend is er opnieuw kans op mist, maar morgenmiddag- en morgenavond zijn er flinke zonnige perioden en het wordt opnieuw 20 á 21 graden. De wind is morgen zwak tot matig uit het noorden met windkracht 2 of 3.

Zondag en volgende week is het meestal zonnig met ’s ochtends kans op mistbanken. En vooral door de zon wordt het warmer met maxima rond 23 graden, rond het midden van de week kan het zelfs 25 graden worden. Er komt dus duidelijk een nazomerse periode aan.