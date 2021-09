Dorpshuis Het Oude Wapen staat te koop

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 4 september, 09.00 uur door John Havinga

ZONNIG WEEKEND | ELKE DAG EEN GRAAD WARMER

We starten met nevel en laaghangende bewolking maar de bewolking zal geleidelijk oplossen in de late ochtend en het wordt dan vanmiddag zonnig bij maxima rond 20 graden. De wind komt vanmiddag uit het noordoosten en wordt zwak tot matig (2-3).

Vannacht en morgenochtend kans op laaghangende bewolking en mist, maar morgenmiddag- en morgenavond komt de zon weer tevoorschijn. Het kwik komt uit op maximaal 20 tot 22 graden. De wind is morgen zwak (2) en komt uit het oosten.

Komende week blijft het zonnig met elke dag een graadje warmer weer. Zo is het maandag ongeveer 21 graden, maar woensdag wordt het 24 à 25 graden en donderdag zou het wel eens 26 of 27 graden kunnen worden. Een hogedrukgebied dat dit weekend via de Oostzee naar Polen trekt en daarna naar Oost-Europa, brengt duidelijk een fraaie nazomerse periode.

Vrijdag is het ook nog warm, met 25 graden en vrij zonnig weer, maar in de loop van de dag volgen enkele stevige regen- en onweersbuien.