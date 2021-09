Fotoreportage N.K. trucktrekken in Wedde

WEDDE – Vanmiddag organiseerde Stichting O.S.O. (Organisatie Sterke Mannen Oldambt) het N.K. trucktrekken in Wedde.

Vanmiddag organiseerde Stichting O.S.O. bij Café Fischer (Café Westerwolde) aan de Hoofdweg in Wedde het N.K. trucktrekken voor duo’s. De deelnemers kwamen uit heel Nederland. De tankauto van Landbouw- en Loonbedrijf Sandee werd door twee personen getrokken. Dit konden twee heren of een dame en een heer zijn.

De tankauto van 17.2 ton moest over een afstand van 20 meter worden getrokken. Onder grote publieke belangstelling werd er gestreden om de titels. In de eerste onderdelen werd de tankauto getrokken door deelnemers in een harnastouw. Na de pauze moesten de deelnemers de truck hand over hand naar zich toe trekken.

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Landbouw- en Loonbedrijf Sandee, Houtbouw Fischer Wedde en de Nijwa groep.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

HIER vindt u alle foto’s.