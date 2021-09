Fotoreportage van Ride & Run Onstwedde 5 kilometer

ONSTWEDDE – Buitensporten; de natuur in, dat was vandaag de beleving bij de Ride & Run in Onstwedde.

Na het succes van de voorgaande edities, organiseerde Manege de Driesporen te Onstwedde vandaag alweer voor de zesde keer een Ride & Run, een concept van Bit en KNHS. Uiteraard met in achtneming van alle Corona maatregelen. Dit multisportevent bracht beginnende en gevorderde buitensporters uit verschillende disciplines – paardrijden en hardlopen – samen voor een gezellige en sportieve dag in de natuur. Hierbij kwamen sport en recreatie op een unieke wijze samen; een team bestaande uit een ruiter en een hardloper legden gezamenlijk een vooraf uitgezette onverharde route van 5 of 10 km af.

Aan de 5 kilometer deden 43 teams mee. Ko Kamies maakte daarvan de onderstaande reportage. (De foto’s van de 10 kilometer worden later vanavond gepubliceerd.) Over de uitslagen is nog niets bekend.