Gemeente Stadskanaal pakt beuken Stationslaan in

STADSKANAAL – Een niet alledaags gezicht aan de Stationslaan tegenover het Ubbo Emmius in Stadskanaal. Sinds kort staan hier beuken die zijn ingepakt met jute om ze te beschermen tegen zonnebrand.

In de afgelopen weken zijn aan de Stationslaan in Stadskanaal een aantal beuken verwijderd. Deze bomen waren aangetast door zwam of niet meer vitaal genoeg om blad te vormen. Door het verwijderen van deze beuken is er ruimte ontstaan tussen de overige bomen. Door deze ruimte hebben de bomen geen bescherming meer van de bladeren van de buur-bomen. Het zonlicht komt dus makkelijker bij de stam van de beuken. Omdat een beuk een dunne bast heeft die zeer gevoelig is voor teveel zonlicht, heeft de gemeente besloten de bomen met jute in te pakken.

De toekomst

De komende jaren zal de jute om de beuken blijven zitten. De jute zal door weersomstandigheden steeds dunner worden. Op deze manier bereikt de zon steeds meer de bast. De boom kan zich zo langzaam voorbereiden op meer zonkracht, met als resultaat dat de boom weer zonder jute kan. De gemeente Stadskanaal houdt de beuken nauwlettend in de gaten en neemt zo nodig actie.

Een bewoner uit deze straat, Luppe Blaauw, vindt het behoud en onderhoud van bomen erg belangrijk en zet zich hier ook altijd voor in.

Zo heeft de heer Blaauw de gemeente geholpen met het inpakken van de beuken, wat zeer gewaardeerd wordt!

Bron: Gemeente Stadskanaal

Foto’s: Ronny