STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vandoage was Janny Swarts te gast in “Diverdoatsie”.

Ie hebben in de kraante kinnen lezen, wie hebben het heurt en zain op RTV Noord, Janny stopt mit het speulen en zingen. 83 joar is en ze vindt het nou welletjes. Hail veul optredens het ze had en de olle laidjes dei Janny zong vonnen luu prachtig. Wie hebben, Luuk en ik, in de oetzennen nog wat olle laidjes mit zongen, prachtig! Joa…. Luuk en ik konden ze goud mit zingen, kin ook qwa leeftied nait aans!

Minsen op leeftied en minsen dei nait alles meer goud begriepen hebben in aal dei joaren van Janny heur zang en verhoalen kinnen genieten. Dit het ze ook joaren laang mit heur man Gienus doan. En toun ze allain kwam te stoan het ze noaderhand toch de droad weer oppakt en is allain goan optreden. Mit heur baide, Gienus en Janny, hebben ze bie Radio Westerwolde ook programma’s moakt. Het was veur Janny ook nait vrumd om weer bie ons in de studio te zitten.

Luuk was ook weer goud bie de tied mit het neis oet Heubeltje buren, Job Holthoes, krigt schoapen in zien schure, woar eerst de koien stonden….. reden? “ De Japanse doezendknupper” en dat luu is ain hail gevecht. Ie kinnen dit terug heuren op Westerwolde gemist!

Hilly Keitz oet Scheemda, schriefster van grunniger verhoalen en gedichten, het nog veurlezen oet heur aigen waark, dat is veurige weke opnomen.

Geluud en muziekkeuze: Gert Wubs

Soamenstelling en presentoatie: Janny de Vries.

Foto’s: Geert Smit

Ingezonden door Janny de VRies