Schuurtje in Winschoten gaat in vlammen op

WINSCHOTEN – Vanmorgen is aan de M.A. de Ruyterlaan een schuurtje afgebrand.

Rond half vijf vanmorgen is aan de M.A. de Ruyterlaan in Winschoten een schuurtje achter een woning in brand geraakt. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand.

Het schuurtje kan als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.