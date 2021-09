Countryband Savannah komt naar De Meet, Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Zaterdag 9 oktober komt Countryband Savannah naar De Meet in Bellingwolde met hun Back to the Country theatershow part 9.

Ter gelegenheid van het 185- jarig bestaan van het Nut Bellingwolde in 2020 komt Countryband Savannah naar De Meet in Bellingwolde. De band, met solist Dick van Altena, trekt in binnen en buitenland altijd volle zalen. Zij nemen u mee naar de hoogtijdagen van de countrymuziek. Ruim 30 songs komen langs in deze 2 uur durende muziekreis door de tijd. Liedjes, die u moeiteloos kunt meezingen en verrassende titels met een ‘o ja’ gehalte. Van Johnny Cash, John Denver etc., ze komen allemaal voorbij in een (h)eerlijk muziekavondje. Na de reguliere show verzorgt de band nog een after-party van ca.30 minuten.

U kunt zich aanmelden bij Ria Smaal. Bij voorkeur per e-mail jbsmaal@gmail.com of telefonisch 0597-851914 .

Zoals boven al vermeld bestaat het Nutsdepartement Bellingwolde in het jaar 2020 185 jaar. Aanleiding voor de Stichting Wildervank Fonds om het hen mede mogelijk te maken de bekende band naar Bellingwolde te halen.

Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.00 uur

Ingezonden