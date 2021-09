Damclub Winschoten gestart met onderlinge competitie

WINSCHOTEN – Woensdagavond 1 september zijn een 12 tal leden van Damclub Winschoten voorzichtig begonnen aan de onderlinge competitie van het nieuwe damseizoen 2021 – 2022. Hiervoor is Damclub Winschoten weer teruggekeerd op het “oude nest”, namelijk in het gebouw van Speeltuinvereniging Bovenburen aan de Tromplaan in de Molenstad.

Na de “coronastop” van het afgelopen jaar keken de leden weer reikhalzend uit naar dit fysieke gebeuren. Er werd om 19.00 uur weer een begin gemaakt met de onderlinge competitie. Competitieleider Ben Haan werkte twee oefenpartijen af tegen Jamey Loots en Ties Willems.



Ondertussen werden door Ben Haan de grondbeginselen van het damspel onder de loep genomen. Nieuwkomer Albertus Kamps uit Hoogezand kwam deze avond tot een goede puntendeling tegen Jakob Pronk. Jakob kon namelijk zijn schijf voorsprong niet verzilveren.

Uitslagen van 1 september

Han Tuenter -Janick Lanting 1 – 1

Albertus Kamps -Jakob Pronk 1 – 1

Martin Viel – Jan Starke 1 – 1

Johan Mulder – Geert Lubberink 0 – 2

Jamey Loots – Grieko Kruijer 0 – 2

Ties Willems – Grieko Kruijer 2 – 0

Jeugddammen

Het damonderricht voor de basisschooljeugd begint elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur, eveneens in de Bovenburen. Om het dammen beter te begrijpen krijgen de nieuwkomers allereerst uitleg omtrent de spelregels. Daarvoor heeft Damclub Winschoten namelijk eigen jeugddamleiders in de gelederen. Na de kennis van de basisregels worden afwisselend oefenpartijtjes gespeeld en stukje bij beetje de theoretische kennis uitgebreid. Na verloop van tijd kunnen de jongelui het “damboek deel 1” aanschaffen, waarin de grondbeginselen van het dammen worden uitgelegd met de nodige oefenstof. Na deze kennis kunnen de jongelui op voor het examen. Bij goed gevolg ontvangen ze dan hun eerste Van der Wal damdiploma, genoemd naar de wijlen ex-wereldkampioen Jannes van der Wal uit Groningen. De jeugdtoernooien komen binnenkort weer op de wedstrijdkalender.

