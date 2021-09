Gezellige nazomerfair in Vesting Bourtange

BOURTANGE – Dit weekend wordt in vesting Bourtange een nazomerfair georganiseerd.

Dit weekend is er een mooie markt midden in de vesting, met livemuziek en uiteraard gezellige terrasjes en winkeltjes.

Vanwege de coronamaatregelen wordt er strikt op het naleven van de 1,5 meter regel toegezien. Ook is er een looproute en is het aantal bezoekers wat per uur tot de fair kan worden toegelaten gemaximeerd. Tickets kunnen on line te worden gereserveerd. Als de drukte het toelaat kunnen ook aan de kassa bij het informatiecentrum tickets worden gekocht.

De fair trok zaterdag al veel bezoekers; het was gezellig druk. Ook op de terrassen genoot men van de namiddag zon. Zaterdag was er muziek van de groep Beltane. Zondag treden de Assassenachs op. De fair is zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

De ingang van de fair is vanaf het parkeerterrein bij het informatiecentrum van de Vesting, Willem Lodewijkstraat 33 te Bourtange. De oostelijke ingang van de Vesting is afgesloten voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietsers.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

Hier vindt u alle foto’s