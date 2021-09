Judoseizoen voor Judo Tan-Ren-Jutsu weer begonnen

REGIO – Het judoseizoen voor Judo Tan-Ren-Jutsu is weer begonnen met de District Kampioenschappen -18 jaar



Op zaterdag 4 september werden de District Kampioenschappen -18 jaar gehouden in Kollum. Het toernooi was voor veel judoka’s het eerste toernooi na een lange tijd van coronamaatregelen. Het is aftasten waar je staat en hoe goed je tegenstander om heeft kunnen gaan met beperkte trainingen en de strikte maatregelen. Dat het eerste toernooi een DK is waarbij de eerste 4 een ticket voor het NK in Den Haag konden verdienen over twee week, maakte het extra spannend.



Erik Pool, Cindy Oost en Janniek Pool wonnen brons. Heleen Pool, Reshum Sagel en Jens Jagt verloren om brons en werden knap vijfde. Mick Koster, Rick Brust en Luna Arends behaalden hun niveau helaas niet en werden voor de finales uitgeschakeld. Coaches Ronnie Grave en Luciano Sidin gingen met een tevreden gevoel naar huis.



Ingezonden door Ronnie Grave