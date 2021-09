DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen vrijdag 18.00 uur en zaterdag 09.45 uur is bij het gereedschapsschuurtje bij het kerkhof aan de Jelsgaste in Weener ingebroken. Er werden een volle gasfles en een motor-heggenschaar buitgemaakt.

Meppen

Tussen 28 augustus en 4 september is uit de tuin bij een woning aan de Am Heideweg in Meppen een Makita cirkelzaag ter waarde van 120 euro gestolen.

Papenburg

Vanmorgen vroeg werd de politie opgeroepen voor een inzet aan de Hoffskanal in Papenburg. Daar was een 30 jarige vrouw uit Westoverledingen mishandeld. Nadat de beide agenten de aangifte hadden opgenomen kreeg de dader een gebiedsverbod opgelegd. Zij was het daar niet mee eens en gedroeg zich uiterst agressief. Nadat zij door agenten meerdere keren tot orde was geroepen werd zij aangehouden. Ze sloeg en schopte om zich heen, beledigde de agenten en bespuugde ze. Bij de aanhouding raakten de beide agenten lichtgewond. De vrouw is ingesloten.