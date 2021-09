Organisatie Ride en Run Onstwedde kijkt terug op een zeer geslaagde dag

ONSTWEDDE – Zaterdag 4 september werd er onder de vlag van Manege de Driesporen de zesde editie van de Ride en Run Onstwedde georganiseerd.

Maar liefst 75 teams durfden de strijd aan te gaan, een geweldig aantal gezien de huidige Covid-19 omstandigheden.

Het parcours was zwaar voor de lopers doordat het grootste gedeelte van de route onverhard is en de doorkomende zon maakte het voor de teams in de middag extra zwaar. Des te knapper is de prestatie van alle deelnemers.

Maar dat alles mocht de pret niet drukken, want er kwamen alleen maar blije gezichten over de finish. De samenwerking en interactie tussen loper en paard maakt het evenement extra leuk en speciaal. En niet alleen dat, maar het mooie van dit multi-sport event is dat je 2 hobby’s kunt combineren waardoor bijvoorbeeld opa’s met hun kleindochter/zoon kunnen meedoen of broers en zussen, de leukste samenstellingen kwamen voorbij. Daarnaast zijn er dit jaar ook veel teams door de organisatie gekoppeld. Ook leuk is het om weer teams aan de start te zien die in voorgaande edities zijn gekoppeld.

Voor alle teams stond er een leuke herinnering klaar en daarbij wordt zelfs het paard niet vergeten, want ook die levert een grote bijdrage! Na afloop was er water en fruit voor zowel de loper en ruiter als voor het paard.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag, waarbij gezelligheid en meedoen voorop staat. We hopen een ieder volgend jaar weer aan de start te mogen verwelkomen.

De 10 km werd gewonnen door Team Diamant met René Smith (loper), Harma Hids (ruiter) en paard Winston in een prachtige tijd van 35.38. Op de tweede plaats zijn geëindigd Team Fanaticus met Martien Wubs (loper), Nicky Gorter (ruiter) en paard Anna in een tijd van 38.21 en de derde plaats was voor team Solution met Henk Helmantel (loper), Esmeralda Orsel (ruiter) en paard Tjitske Manda H in een tijd van 39.11.

De 5 km werd gewonnen door Team BamBam met Teddy Veldkamp (loper), Anancy Musch (ruiter) en paard Barney in een mooie tijd van 22.30. De tweede plaats ging naar Team B&W met loper Bernard Bunskoek (loper), Wendy Hendriks (ruiter) en paard Christal in een tijd van 22.55. De derde plaats was voor team Spaans met loper Gerbrand Spaans, ruiter Gerard Spaans en paard Empire in een tijd van 23.06.

Ingezonden

Foto’s: Freerk Boskers

