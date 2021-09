Oud-Hollandse middag in De Bolster in Onstwedde

ONSTWEDDE – Woensdag 15 september organiseert Bibliotheek Onstwedde in samenwerking met Welstad, Smallsteps en De Zijlen een oud-Hollandse middag. Van 12.30 uur tot 16.30 uur zijn er verschillende activiteiten in en rondom De Bolster in Onstwedde.



Duik woensdag 15 september in de geschiedenis. In De Bolster in Onstwedde kan jong en oud deze middag genieten van verschillende activiteiten. Zo neemt de Groningse verteller Klaas Meijer oude gebruiken uit de omgeving van Onstwedde onder de loep en richt het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal een fototentoonstelling in.



De oud-Hollandse middag wordt een feest der herkenning. Zo kan jong en oud genieten van oude gerechten en eetgewoonten. Proef een Gerritje of ontdek welke gerechten je kan maken van “vergeten” groenten.

Voor de kinderen zijn er oud-Hollandse spelletjes en leest voorlezer Niesje voor uit de boekjes van Ot en Sien. En natuurlijk worden daarbij ook oud-Hollandse liedjes gezongen. Tot slot kunnen de bezoekers in de bibliotheek meedoen aan een prijsvraag. Raad welke oude voorwerpen er staan en maak kans op een mooie prijs!



De oud-Hollandse middag in De Bolster begint woensdag 15 september om 12.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Deelname is gratis.

