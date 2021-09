Waanzinnig optreden Pé & Rinus in Bostheater Vriescheloo

VRIESCHELOO – In een uitverkocht Bostheater in Vriescheloo gaven Pé & Rinus zaterdag 4 september een waanzinnig optreden.

Drie keer is scheepsrecht

Al drie keer was het uitgesteld, maar afgelopen zaterdag kon het dan toch doorgaan: het optreden van Pé & Rinus. Bedoeld als try-out voor een theatertour, maar het liep allemaal wat anders vanwege de coronapandemie.

Veertig jaar later

In 1980 stonden Peter de Haan en Frank den Hollander voor het eerst als het straatzangersduo Pé Daalemmer & Rooie Rinus in de Herestraat… Veertig jaar later zijn de heren nog steeds populair, met bekende hits als Hoornse Plas, Hee Doe, Carnaval in t Noorden en Alcohol, nummers die tegenwoordig bijna tot het Groninger erfgoed kunnen worden gerekend.

Nieuw materiaal en oude hits

Om dit mooie jubileum van vier decennia muziek en vriendschap te vieren, speelden Peter en Frank tussen de beide lockdowns van 2020 allereerst de stramheid even goed van zich af in een aantal kleine kerkjes, cafés en dorpshuizen. Het publiek kon voor het eerst kennismaken met nieuw materiaal, dat natuurlijk werd afgewisseld met oude bekende hits.

In Vriescheloo speelden ze ook de bekende hits, sommige geheel aangepast naar de huidige tijd. En ze speelden nieuwe liedjes ondersteund met prachtige beelden.

Perfect sfeertje

Het was een heerlijke zomeravond, het sfeertje was daardoor perfect. Het dankbare publiek gaf het duo een gemeend, daverend applaus. Het was fantastisch.

Hilvert Huizing maakte een serie prachtige foto’s.