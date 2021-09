Aan het werk tijdens Dag en Maand van de Groninger Geschiedenis

GRONINGEN – Oude strokartonfabrieken, geploegde akkers, vissersboten en arbeidershuisjes. In de hele provincie Groningen vind je stille getuigen van (verdwenen) arbeid. Oktober is traditiegetrouw de Maand van de Geschiedenis en het thema van 2021 is Aan het werk. De Groninger Archieven organiseren dit jaar een Maand (MGG) en een Dag van de Groninger Geschiedenis (DGG) rond dit thema.

Elke Groninger regio heeft van oudsher zijn eigen vorm van industrie, handel, landbouw of nijverheid. De Groninger Archieven nemen deze samen met een aantal partners onder de loep tijdens de MGG. Maak kennis met de werkzaamheden van boeren, monniken, schippers, arbeiders en wetenschappers en ontdek waarom deze beroepen met name in bepaalde delen van de provincie voorkwamen.



Vijf fietsroutes

Speciaal voor de MGG ontwikkelden we het fietsrouteboekje Aan het werk. Hierin staan vijf routes door Stad en Ommeland van gemiddeld 40 kilometer lang. Ze voeren langs verschillende historische plekken en vertellen de arbeidsgeschiedenis in deze omgeving. Het fietsrouteboekje is vanaf 1 oktober te verkrijgen bij de Groninger Archieven en deelnemende musea: MOW | Museum Westerwolde (Bellingwolde), MuzeeAquarium (Delfzijl), Noordelijk Scheepvaartmuseum / Museum aan de A (Groningen), Openluchtmuseum Het Hoogeland (Warffum) en Veenkoloniaal Museum (Veendam).

Dag van de Groninger Geschiedenis

Na een jaar van afwezigheid staat de Dag van de Groninger Geschiedenis weer op het programma. Op zaterdag 9 oktober openen de deuren van de Groninger Archieven. In ons gebouw krijgt u een rondleiding gebaseerd op het fietsrouteboekje Aan het werk. Aanmelden is noodzakelijk via www.maandvandegroningergeschiedenis.nl.

Meer activiteiten

En er is meer! Zo komt u in het Loket Gedane Zaken alles te weten over de geschiedenis van bedrijven in de gemeente Eemsdelta en Midden-Groningen. Daarnaast kunt u ontdekken wat gemeentearchieven te bieden hebben en zijn er drie inzamelmiddagen van Poparchief Groningen. Ook is er een speciale doe-middag voor kinderen op woensdag 20 oktober. Hier kunnen zij hun eigen historische blauwdruk maken. En we hebben een speciale beroepenscheurkalender voor kinderen gemaakt. Kijk voor alle activiteiten, locaties, data en tijden op www.maandvandegroningergeschiedenis.nl.

