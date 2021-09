Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 6 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | WARME DAGEN OP KOMST

Het wordt een mooie dag met vanochtend nog vrij veel zon, maar er komt al wel wat hoge bewolking vanuit het westen aan. Vanmiddag wordt dat ook meer en dan is er soms veel bewolking, maar er blijven ook dan nog zonnige perioden. Door een hogedrukgebied boven Noord-Nederland is het soms windstil, de maximumtemperatuur is vandaag zo’n 22 graden.

Vannacht is het deels bewolkt en deels opgeklaard: als er opklaringen is er kans op mist, minima rond de 10 graden. Morgen zal de bewolking langzaam oplossen en de middag lijkt dan ook zonnig te gaan verlopen. Maximumtemperaturen morgen rond 24 graden! Daarbij komt een zwakke zuidoostenwind te staan en het wordt dus een echte nazomerdag.

En nazomer wordt het zeker ook op de woensdag en de donderdag. Want met een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind is het dan zonnig en warm: de middagtemperatuur schiet woensdag uit naar 25 of 26 graden, en donderdag naar 26 tot 28 graden. Aan het einde van de donderdag is er kans op een bui en daarna lijkt het vrijdag minder warm te worden met af en toe regen en onweer.