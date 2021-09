Brandweer redt kat uit brandende woning

APPINGEDAM – Zondagavond heeft de brandweer een kat uit een brandende woning gered.

Rond half negen zondagavond is brand uitgebroken bij een appartement boven een leegstaande winkel aan de Dijkstraat in het centrum van Appingedam. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De brand werd geblust door drie blusvoertuigen en een hoogwerker van brandweereenheden uit de omgeving.

Er waren ten tijde van de brand geen personen in de woning. Wel was er een kat. Deze werd door de brandweer gered en vervolgens overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance.

De brand was snel onder controle. De schade is groot. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.