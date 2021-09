FEAN, muziek en poëzie in Artphy

WESSINGHUIZEN – In Artphy/Wessinghuizen is de prachtige tentoonstelling ‘After Nature’ te zien en horen. Deze is georganiseerd samen met de stichting Noorderlicht naar aanleiding van het fotofestival ‘The Makeable Mind’ en loopt tot met 3 oktober. Naar aanleiding van de tentoonstelling en het thema wordt op vrijdagavond 10 september vanaf 20.00 uur een bijzondere muziek- en poëzieavond ‘FEAN’ georganiseerd.

Veengronden – ook in Groningen en Drenthe – zijn in een kort tijdsbestek door mensen ontwaterd en afgegraven ten bate van turfwinning en ontwikkeling van landbouwgrond. Door de ontwatering klinkt de bodem in, komen we her en der in Nederland steeds verder beneden zeeniveau te liggen. De akkergronden verarmen snel. Deze problematiek speelt in de Nederlandse veengebieden, zoals in Westerwolde en de Veenkoloniën, maar ook elders in de wereld. Een actueel onderwerp en voorbeeld met betrekking tot onze grote ingrepen in het tijdperk van de mens.

Met het project FEAN willen musici dit verhaal blijven vertellen. Daarbij is de inhoud van het verhaal de onderliggende drijfveer die de muzikanten en dichters aanzet tot het zich uiten via de muziek en poëzie.



Het project Fean is tot stand gekomen door de samenwerking van het bekende Friese collectief Piiptsjilling met drie Belgische collega’s.



Adres: Kempkebosweg 2 9591 VG Onstwedde

Informatie: Jan Willem Kok, telefoon 06 53236241, Janke Westra, telefoon 06 36310240

Zie ook: www.artphy.nl

Ingezonden