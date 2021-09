Honderd chauffeurs bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke middag

OUDE PEKELA – Zondag werd in Oude Pekela een truckrun voor mensen met een beperking georganiseerd.

De start was vanaf het terrein van de firma Stutvoet in Oude Pekela. In de voorgaande jaren startte de truckrun bij MFC De Binding, maar het asfalt op het parkeerterrein begint te scheuren en af te brokkelen en is niet meer geschikt om een heleboel zware trucks op toe te laten.

Nadat burgemeester Jaap Kuin het startsein had gegeven vertrokken rond half twee 100 trucks voor een route door Oude Pekela, Veendam en Nieuwe Pekela. Dit ging gepaard met veel getoeter.

Voor het vertrek werd een minuut stilte in acht genomen. Dit om een collega-chauffeur te herdenken die is gestorven aan de gevolgen van corona.

De truckrun in Oude Pekela is de laatste jaren uitgegroeid tot een succesvol evenement. Waar het in 2017 startte met 17 trucks, stond de teller in 2019 op 68. Vanwege corona kon het evenement vorig jaar niet doorgaan. Nu verschenen er 100 vrachtwagens aan de start en was het zeer gezellig op het terrein van de fa. Stutvoet. Hopelijk zal het volgend jaar een vervolg kennen; dan zal het een 2-daags evenement worden volgens de organisator Erik Stötefalk.

Foto’s: Abel van der Veen

Video: Fred Stötefalk