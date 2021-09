Janick Lanting uit Bad Nieuweschans damt naar zilver op toernooi in Heino

BAD-NIEUWESCHANS, WINSCHOTEN – Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Geert Lubberink uit Winschoten, beide lid van Damclub Winschoten, zijn zaterdag 4 september weer “het land in geweest” om te genieten van hun geliefde damsport en niet onbelangrijk, vooral om het dammen te promoten.

“Dammen over de IJssel”

Het 14 jarige damtalent Janick Lanting deed dat in Heino, waar het damseizoen van de Provinciaal Overijsselse Dambond (PODB) werd geopend onder het motto “Dammen over de IJssel”. Dat gebeurde, in samenwerking met de plaatselijke damclub DOS Hartholt Olie uit Heino, in het “Roekenest”, waar de 40 deelnemers werden ondergebracht in Hoofdklasse, Eerste Klasse, Tweede Klasse en de Jeugdklasse. Vervolgens werd in groepen van vier een zogenaamd “rondtoernooi” afgewerkt, onder een speeltempo van 1 uur per persoon/partij. Janick, met de individuele NK titel schooldammen op zak, kwam uit in de 1e klasse samen met Daniël Boxum uit Emmeloord, Gerrit Klompmaker (rating 834) uit Winterswijk en Ludwig Munnink (rating 856) uit Enschede. Klokslag 10 uur werden de klokken in werking gesteld. In de eerste partij moest Janick Lanting (rating 858) nog de eer laten aan Daniël Boxum (rating 875), maar daarna volgden twee zeges tegen Gerrit Klomphouwer en Ludwig Munnik. Met dit resultaat kwam Janick tot een keurige 2e plaats achter kampioen Daniël.

Mello Koolman Groningen

Vrijdag 3 september en aansluitend zaterdag 4 september was het “Jannes van der Wal” Denksportcentrum in Groningen het decor voor het “Mello Koolman” damtoernooi, dat sinds 1985 op de damkalender staat. De organisatie was in handen van Damgenootschap Het Noorden in Stad, waar Mello Koolman, in de vorige eeuw, op de ledenlijst stond. De 42 deelnemers speelden in één groep 8 ronden “Zwitsers systeem”, onder een speeltempo van 30 minuten per speler/partij. Daarnaast speelden de deelnemers, virtueel, in 6 ratinggroepen en een algemeen klassement. Vrijdagavond werden de eerste 3 ronden gespeeld en aansluitend de resterende 5 ronden op zaterdag 4 september. Het toernooi kreeg, ook deze editie, een internationaal tintje met de deelname van Jean Marc Ndjofang uit Kameroen. Kampioen werd Grootmeester Internationaal (GMI) Roel Boomstra uit Groningen met 15 punten, die hiermee zijn titel in 2019 prolongeerde. In 2020 werd er namelijk niet gedamd door de coronamaatregelen. Tweede werd GMI Jean Marc Ndjofang met 13 punten en Gerlof Kolk uit Leeuwarden werd met 12 punten keurig derde. Tenslotte verzorgde MF Danny Staal van de organiserende vereniging de prijsuitreiking.

Gemiddelde speelsterkte 1140 KNDB ratingpunten

Geert Lubberink gaf hier acte de préséance en kwam tot 6 gedegen remises tegen respectievelijk Sytze Spijker (rating 922) uit Hoogeveen, Hans van Dijk (rating 992) uit Veenwouden, Bert Honderd (rating 1019) uit Uithuizen, Wim Koopman (rating 1029) uit Hijken, Bert Dollekamp (rating 1198) uit Harkstede en Gerard Bruins (rating 1005) uit Hollandscheveld. Daarentegen verloor Geert (rating 981) tegen talent Lisa Scholtens (rating 1080) uit Slagharen en Nick de la Fonteyne (rating 1130) uit Leeuwarden. Gezien de

gemiddelde speelsterkte van ruim 1140 KNDB ratingpunten is dit een goed resultaat.

Ingezonden door Geert Lubberink

Op de foto’s: 1. Daniël Boxum – Janick Lanting 2. Janick Lanting tegen Ludwig Munnink.