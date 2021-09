DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vanmorgen wilden agenten om 8.40 uur op de Rheiderlandstraße een 21 jarige bestuurder van een bruine BMW controleren. In plaats van te stoppen ging de inwoner van Papenburg er met hoge snelheid vandoor. De agenten zetten een achtervolging in.

Ter hoogte van de Meyer Werft, Tor 3, haalde hij, ondanks tegemoet komend verkeer, drie auto’s in. De bestuurders moesten vol in de remmen en naar de berm uitwijken om een aanrijding te voorkomen. De achtervolging ging via de Emsbrücke in de richting van de Vellager Straße. Wederom haalde de bestuurder van de BMW auto’s in en moesten medeweggebruikers voor hem uitwijken. Hij stopte uiteindelijk bij een agrarisch bedrijf en ging er te voet vandoor. Agenten wisten hem na een korte achtervolging in de kraag te grijpen. De man was niet in het bezit van een rijbewijs. Ook bestaat het vermoeden dat hij onder invloed van verdovende middelen verkeerde.

Vrijdagmiddag vonden op de Splitting rechts in Papenburg twee ongevallen plaats. Een onbekende automobilist botste daar tussen 12.30 en 13.45 uur tegen de buitenspiegels van een geparkeerde VW New Beetle en een Opel Zafira. De politie is naar deze bestuurder op zoek.

Rütenbrock, Haren

Gistermiddag controleerde het grensoverschrijdend politieteam bij de grensovergang Ter Apel/Rütenbrock om 12.50 uur een personenauto, met daarin drie personen. De auto was kort daarvoor vanuit Nederland de grens gepasseerd. Een van de passagiers, een 32 jarige Roemeense vrouw, bleek internationaal gesignaleerd te staan. Zij moest nog een boete van 2.400 euro wegens fraude en verduistering betalen. De vrouw tikte het bedrag meteen af. Zo bleef haar een gevangenisstraf van 80 dagen bespaard.

De Duitse Justitie is ook geïnteresseerd in haar huidige verblijfplaats en die van de 25-jarige Roemeense chauffeur. Het onderzoek loopt.

Meppen

Zaterdagnacht zijn aan de Fiebelmannstraße in Meppen meerdere objecten met verf besmeurd. Zo werd er op de gevel van een garage, een bushokje, de buitenmuur van het kerkhof, een stroomverdelingskast en op de straatstenen verf gespoten. De politie is op zoek naar de daders.

Haren

Tussen zaterdagnacht en zondagmiddag hebben onbekende personen geprobeerd bij een schuurtje en een advocatenkantoor aan de Papenwiese in Haren in te breken. Bij beide objecten werd een deur beschadigd, maar slaagden de daders er niet in om binnen te komen.

Gisteravond om zes uur is bij vakantiepark “Schloß Dankern” een compostbak in brand gevlogen. Dit werd veroorzaakt doordat iemand er nog gloeiende kolen van de barbecue in had gegooid. Bij de brand raakte ook een boom beschadigd. Het vuur werd door de brandweer van Haren gedoofd.

Surwold

Gistermorgen om kwart over tien kregen twee bewoners van een gemeenschapsgebouw aan de Hauptstraße in Surwold het met elkaar aan de stok. Naar verluidt werd een 21 jarige man met een mes bedreigd. De 23 jarige dader kreeg door toegesnelde agenten een gebiedsverbod opgelegd. De man, die onder invloed van verdovende middelen verkeerde, reageerde hierop zeer agressief en viel de agenten aan. Een agente werd in het gezicht geslagen en haar collega raakte gewond aan zijn arm. De 23 jarige werd onder protest en hevig verzet naar het politiebureau gebracht. Daar werd o.a. bloed afgenomen.