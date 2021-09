Open Monumentendag opent deuren De meest verrassende monumenten in de regio

GRONINGEN – Zaterdag 11 en zondag 12 september vindt VriendenLoterij Open Monumentendag plaats, een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Duizenden monumenten openen gratis hun deuren voor publiek en laten zien hoe rijk Nederland is op het gebied van cultureel erfgoed.



Speciaal dit jaar wordt Open Monumentendag letterlijk ingeluid door heel het land. Op zaterdag 11 september vanaf 10 uur klinkt het openingslied van Groningen tot aan Maastricht. Tot en met 8 september kan het publiek via een online poll op openmonumentendag.nl stemmen welk nummer het openingslied moet worden. Op 9 september tijdens de officiële opening in Weert maakt Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven het winnende lied bekend.

Dit jaar is het thema ‘inclusie’. Vele steden en dorpen hebben dit aangegrepen om andere monumenten en verhalen centraal te stellen. Hieronder lichten we de meest verrassende monumenten en activiteiten in de regio uit.



Uitgelicht Groningen Stad

In Groningen openen dit jaar ruim 250 monumenten hun deuren. De stad Groningen heeft het thema Inclusie met beide handen aangegrepen. Via een ontmoetingsfolder kan het publiek zien welke bijzondere monumenten met een link naar het thema inclusie hun deuren hebben geopend. Hieronder 3 bijzondere monumenten.



Molukse Kerk in Hoogkerk

Hoewel de Molukse Kerk in de wijk Hoogkerk een ingetogen, sober en doelmatige architectuur kent, is het een uitermate zeldzaam monument. Er zijn slechts enkele Molukse kerken uit de wederopbouwfase bewaard gebleven. De kerk staat middenin de Molukse woonwijk en er is nog steeds een nauwe sociaal maatschappelijke en religieuze binding tussen de kerk en de wijkbewoners.

Rondleiding Joodse Buurt Groningen

Dat Joden lang niet altijd even welkom waren in Groningen wordt duidelijk tijdens de rondleiding door de Joodse Buurt in Groningen. Een gids neemt je mee op pad en in de Folkingestraat, Nieuwstad en Schoolholm hoor je over de vroegere Joodse bewoners.

Siebe Jan Boumaschool

Tijdens Open Monumentendag opent de voormalige Siebe Jan Boumaschool voor het eerst haar deuren voor publiek. Neem een kijkje in dit prachtige pand – ontworpen door stadsarchitect Siebe Jan Bouma – in de stijl van de Amsterdamse School en leer de geschiedenis en de plannen voor dit bijzondere monument kennen.

Ook buiten de stad Groningen zijn er indrukwekkende monumenten te bezoeken.



Borg Piloersema

Borg Piloersema werd gebouwd in 1700 en is een uniek monument in de Groninger Ommelanden, mede omdat het de enige overgebleven borgboerderij van de provincie is. Bezoek Piloersema en beleef hoe de woon- en leefcultuur van de Ommelanders van toen.

Scheepswerf Wolthuis

Scheepswerf Wolthuis is een ensemble van een scheepswerf met helling, dienstwoning en werkplaats, gelegen aan een waterweg. Onlangs is de werf gerestaureerd en kan de werf weer functioneren. Tijdens Open Monumentendag wordt er gewerkt op de scheepswerf. Maak kennis met het oude ambacht van scheepsbouwer.

Huis te Wedde

Huis te Wedde is ook bekend als Addinggaborg. Het is een oorspronkelijk 14e-eeuwse omgrachte borg. De burcht heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de Nederlandse Opstand, ook wel bekend als de Tachtigjarige Oorlog.

Op zaterdag 11 september is er een signeersessie van Sander Blom, van wie onlangs het boek Mythisch Groningen verscheen. Een boek over mythische verhalen en plekken in Groningen.

Samenwerking Vlaamse Open Monumentendag

Dit jaar wordt er voor het eerst samengewerkt met de Vlaamse Open Monumentendag. In Vlaanderen openen op zondag 12 september ruim 750 monumenten gratis hun deuren voor publiek. Ook de Vlaamse editie zal op zondagochtend 12 september door kerkklokken met hetzelfde themalied door beiaardiers worden ingeluid.

Bezoekregels Covid-19

Open Monumentendag volgt de landelijke richtlijnen en het protocol dat door belangenorganisatie Kunsten ‘92 is opgesteld speciaal voor de culturele sector, waar het veilig openstellen van monumenten onder valt.

Kijk op openmonumentendag.nl voor een overzicht van de regels.

Tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag openen duizenden monumenten in heel Nederland in het tweede weekend van september gratis hun deuren voor publiek. Open Monumentendag wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland in samenwerking met lokale comités door het hele land. Met dit evenement willen zij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een breed publiek. De VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij) is sinds 2016 hoofdpartner van Open Monumentendag.

