Poldermolen De Dellen kandidaat voor het mooiste Molenproject van 2021

NIEUW-SCHEEMDA – Vijf molens, waaronder Poldermolen De Dellen, strijden dit jaar om de VriendenLoterij Molenprijs ter waarde van € 75.000. Een prachtig bedrag waarmee een molendroom kan worden gerealiseerd. De uitdaging voor de kandidaten is om zoveel mogelijk stemmen te werven. De winnaar gaat met de hoofdprijs naar huis, de andere molens krijgen het aantal ontvangen stemmen uitgekeerd in euro’s. Elke stem levert dus geld op. Stemmen kan vanaf woensdag 8 september 10:00 uur tot vrijdag 1 oktober 2020, 12:00 uur via www.molenprijs.nl

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al bijna een eeuw in voor het behoud van de ruim 1200 nog werkende molens in Nederland en organiseert jaarlijks de VriendenLoterij Molenprijs. Ook dit jaar kan het publiek weer stemmen.

Wat zijn de dromen van de vijf genomineerden?

Koenders Möl in Braamt (Gld)

Koenders Möl is al bijna 150 jaar in de familie. Tot verdriet van het dorp Braamt stond de molen na het overlijden van de laatste molenaar Koenders heel lang stil. Zijn nichtje Betsy Wezendonk nam samen met haar man Harry de molen over. Zij zijn nu druk bezig de molen geheel te restaureren. Dit najaar gaan de kap en de wieken er weer op. Als de molen klaar is, hoopt de famlie een bezoekerscentrum bij de molen te bouwen. Daar zullen streekproducten worden verkocht en kunnen wandelaars van het Pieterpad, dat langs de molen loopt, even kunnen uitrusten. Harry Wezendonk ziet het helemaal voor zich: “We gaan het weer gezellig maken!”.

Bovenmolen G in Schermerhorn (NH)

Zonder de stoere poldermolens die bijna 400 jaar geleden de polder hebben drooggemalen was de Schermer er niet geweest.. De 11 overgebleven molens zijn dus de trots van de Schermer. Bovenmolen G verloor in juli van dit jaar door metaalmoeheid een wiek. Een dure restauratie is noodzakelijk, dus doet de Schermer Molenstichting er alles aan om voldoende geld bij elkaar te krijgen. Molenaar Fred Oudejans : “Als we de prijs winnen kunnen we toch weer wat geruster naar bed”.

Houtzager De Otter in Amsterdam (NH)

Houtzaagmolen De Otter werd gebouwd in 1630 en was daarmee de eerste van de 82 houtzagers aan de rand van het groeiende Amsterdam. De buurt heet nog steeds de Houtzagersbuurt, maar bijna vierhonderd jaar later is De Otter de laatste molen die nog aan dit unieke stuk geschiedenis herinnert. Molenaar Roel Gremmer: “Onze droom is om de monumentale droogloodsen op het molenerf weer precies zo op te bouwen als ze waren en er een museum in te huisvesten. Zo kan iedereen leren over de geschiedenis van de molen en de stad en kunnen oude ambachten herleven.

Molen Johanna in Huijbergen (NB)

“De parel van de Brabantse Wal” is de liefdevolle bijnaam van Molen Johanna in Huijbergen. Elke woensdag draait de molen en wordt er meel verkocht. Voor het geven van een rondleiding zijn molenaars Theo Sanders en Judo Goris altijd te porren. “Er is zoveel te vertellen over deze molen, over de streek en over de natuur hier. Wij willen graag een educatiecentrum naast de molen plaatsen om nog meer mensen te laten meegenieten van deze bijzondere plek”.

Poldermolen De Dellen (Gr)

Toen één van de roeden van De Dellen met een enorme knal afbrak schudde de hele molen zo hard dat zelf de oude klok er van stilviel. Molenaar André Schuthof “De wijzers staan nog steeds op de tijd dat het gebeurde. Ik zet ze pas weer in beweging als ook de wieken weer draaien”. Het gebeurde bij rustig weer in september 2020, dus De Dellen staat er al een jaar treurig bij zonder wieken. Maar als het aan de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen ligt duurt dat niet lang meer. Voorzitter Reint Huizenga: “Het zou fantastisch zijn om de Vriendenloterij Molenprijs te winnen. Natuurlijk allereerst om De Dellen te herstellen. Maar ook als kroon op al het vele werk dat al is verzet door onze vrijwilligers”.

Stemmen:

Via molenprijs.nl kan iedereen (vanaf 18 jaar) stemmen, van woensdag 8 september, 10.00 uur tot vrijdag 1 oktober 2021, 12.00 uur. De molen met de meeste stemmen wint. De overige projecten krijgen het aantal verzamelde stemmen per project in euro’s uitgekeerd. Op woensdag 13 oktober 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt.

