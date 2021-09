Politie zoekt geraffineerde fietsendief

GRONINGEN – Een vrouw uit Groningen stalde haar fiets bij een supermarkt. Bij terugkomst bleek haar fiets te zijn gestolen. Op de beelden van de bewakingscamera is te zien dat dit op een heel geraffineerde manier gebeurde.

Op maandag 3 mei 2021 rond 13.00 uur fietste het slachtoffer naar een supermarkt aan de Rijksweg. Ze plaatse haar fiets in het aanwezige fietsenrek. Toen ze even later terug kwam bleek haar fiets gestolen. De diefstal van de fiets werd vastgelegd door de bewakingscamera’s van de supermarkt.

Op deze beelden is te zien dat rond het tijdstip van de diefstal een VW Transporter langzaam langs de gestalde fiets reed. De auto reed door en parkeerde verderop in de straat. Hier stapte een passagier uit de VW en deze liep naar het fietsenrek waar de fiets van het slachtoffer stond. In een paar seconden maakte hij het slot handig, met een valse sleutel, open. Met de gestolen fiets reed de verdachte terug naar de geparkeerde VW Transporter.

Uit het politieonderzoek bleek dat de kentekenplaten van VW Transporter vervalst waren.

Helaas is de identiteit van de verdachte nog niet bekend maar de politie wil graag weten wie dit is.

Herkent u deze persoon of heeft u informatie over deze diefstal?

Bel dan met de politie opsporingstiplijn 0800 – 6070. Wilt u anoniem blijven? Bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.

Beelden en info: Politie Groningen